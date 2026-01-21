Фотофлагман Xiaomi 17 Ultra Leica Edition как никогда близок к выходу вне Китая

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition создан для любителей мобильной фотографии. Он оснащён мощным процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и батареей на 6 800 мАч с быстрой проводной зарядкой 90 Вт и беспроводной 50 Вт.

Главная особенность — тройная камера, настроенная совместно с Leica. Основной сенсор 50 Мп с крупной 1-дюймовой матрицей, широкоугольный модуль на 50 Мп и перископическая телекамера с разрешением 200 Мп. Для селфи предусмотрены 50 Мп. Дизайн устройства подчёркнут механическим кольцом для зума вокруг камеры.

В Китае дебют произошел в декабре 2025 года.