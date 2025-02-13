Опубликовано 13 февраля 2025, 15:051 мин.
Фотограф экстремального спорта проверил скоростную съёмку HONOR Magic7 Pro (ВИДЕО)Эксперт по экстрим-съёмке протестировал скоростную камеру HONOR Magic7 Pro
Фотограф экстремального спорта Том Кулибякин протестировал скоростной режим съёмки HD Super Burst на новом HONOR Magic7 Pro. Этот режим использует искусственный интеллект для захвата движущихся объектов с высокой детализацией, чёткими кадрами и естественными цветами, исключая смазывание и размытость.
© HONOR
В отличие от обычной серийной съёмки, HD Super Burst делает до 10 кадров в максимальном качестве или до 30 кадров для динамичных сцен. Кадры можно сохранить целиком или выбрать лучшие моменты. Функция работает на всех камерах HONOR AI Falcon, включая широкоугольную и телефото-оптику с 3x оптическим и 6x гибридным зумом, что удобно для съёмки спорта.
Кулибякин протестировал технологию на теннисном корте и в ледовом дворце, проверяя её в разных условиях освещения и движениях. Он отметил, что HD Super Burst даёт качество одиночных кадров даже в серийной съёмке, чего не хватает стандартным режимам. Спортсмены и видеокоманда также высоко оценили новые возможности камеры HONOR Magic7 Pro.
Источник:Собственный корреспондент Ferra.ru
Автор:Максим Многословный