Фотограф экстремального спорта проверил скоростную съёмку HONOR Magic7 Pro (ВИДЕО)

В отличие от обычной серийной съёмки, HD Super Burst делает до 10 кадров в максимальном качестве или до 30 кадров для динамичных сцен. Кадры можно сохранить целиком или выбрать лучшие моменты. Функция работает на всех камерах HONOR AI Falcon, включая широкоугольную и телефото-оптику с 3x оптическим и 6x гибридным зумом, что удобно для съёмки спорта.