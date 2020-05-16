Фотограф показал возможности камеры нового флагманского смартфона Sony

Мнением поделился Ник Дидлик (Nick Didlick), который имеет 40 лет опыта в фотожурналистике и спортивной фотографии. Обычно специалист пользуется камерами серии Sony Alpha 9, поэтому ему было интересно оценить возможности смартфона.

Для фотографов компания предлагает отдельное приложение Photography Pro, с помощью которого можно контролировать ISO, выдержку и баланс белого.

Дидлик отметил удобство наличия специальной кнопки затвора в Xperia 1 II. Также фотографу понравилось использовать дисплей смартфона для предварительного просмотра снимков.

Напомним, в основной камере устройства имеется 12-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX557 с системой оптической стабилизации изображения. Есть у смартфона и сверхширокоугольная камера Sony IMX363, и телеобъектив Samsung ISOCELL S5K3T2. Разрешение датчиков составляет 12 Мп. Также есть ToF-сенсор.