Телефоны
Опубликовано 10 декабря 2025, 17:41
1 мин.

Фотографам National Geographic выдали смартфоны Vivo X300 и X300 Pro

Отправляются в дикую природу
Vivo объявила о новом партнерстве с National Geographic Creative Works. Проект представляет собой инициативу по фотосъемке на смартфоны X300 и X300 Pro.
Фотографам National Geographic выдали смартфоны Vivo X300 и X300 Pro

© Vivo

В рамках проекта фотографы и исследователи National Geographic отправятся по диким территориям Индии — лесам, горам, пустыням и прибрежным зонам — чтобы запечатлеть «нетронутые пейзажи, диких животных и природные явления».

Гита Чаннана, руководитель корпоративной стратегии vivo India, отметила, что серия X300 создана для того, «чтобы вдохновлять».

Представитель National Geographic добавил, что фотография «лежит в основе их повествования», и сотрудничество с vivo позволяет «продолжать демонстрировать красоту и сложность дикой природы».

Источник:Vivo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Vivo
,
#National Semiconductor
,
#природа