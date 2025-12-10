Фотографам National Geographic выдали смартфоны Vivo X300 и X300 Pro

Опубликовано 10 декабря 2025, 17:411 мин.
Фотографам National Geographic выдали смартфоны Vivo X300 и X300 ProОтправляются в дикую природу
Vivo объявила о новом партнерстве с National Geographic Creative Works. Проект представляет собой инициативу по фотосъемке на смартфоны X300 и X300 Pro.
© Vivo
В рамках проекта фотографы и исследователи National Geographic отправятся по диким территориям Индии — лесам, горам, пустыням и прибрежным зонам — чтобы запечатлеть «нетронутые пейзажи, диких животных и природные явления».
Гита Чаннана, руководитель корпоративной стратегии vivo India, отметила, что серия X300 создана для того, «чтобы вдохновлять».
Представитель National Geographic добавил, что фотография «лежит в основе их повествования», и сотрудничество с vivo позволяет «продолжать демонстрировать красоту и сложность дикой природы».