Фотографам National Geographic выдали смартфоны Vivo X300 и X300 Pro

В рамках проекта фотографы и исследователи National Geographic отправятся по диким территориям Индии — лесам, горам, пустыням и прибрежным зонам — чтобы запечатлеть «нетронутые пейзажи, диких животных и природные явления».

Гита Чаннана, руководитель корпоративной стратегии vivo India, отметила, что серия X300 создана для того, «чтобы вдохновлять».

Представитель National Geographic добавил, что фотография «лежит в основе их повествования», и сотрудничество с vivo позволяет «продолжать демонстрировать красоту и сложность дикой природы».