Фотографии Huawei Pura 80 успели слить до презентации

Опубликовано 11 июня 2025, 16:301 мин.
Фотографии Huawei Pura 80 успели слить до презентацииЖивые фото новой серии появились за считанные часы до премьеры
За несколько часов до официальной презентации в сеть попали живые фотографии новой серии Huawei Pura 80. Фото показали дизайн смартфонов сзади, немного испортив сюрприз к запуску.
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Сама презентация прошла в среду в 14:30 по пекинскому времени в Китае. Huawei показала обновлённый внешний вид устройств — с фирменным треугольным блоком камер.
Снимки, опубликованные инсайдером на Weibo, показали старшие модели. На фото смартфоны в трёх цветах: розовый, молочный и чёрный. Они находятся в прозрачных чехлах. Всего компания представила четыре модели: Pura 80, 80 Pro, 80 Pro+ и 80 Ultra. Презентацию сливы не испортили — про сам смартфон читайте в нашем следующем материале.
Один из руководителей Huawei ранее случайно показал официальное изображение модели Pro+ на презентации умного автомобиля.