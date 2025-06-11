Фотографии Huawei Pura 80 успели слить до презентации

Сама презентация прошла в среду в 14:30 по пекинскому времени в Китае. Huawei показала обновлённый внешний вид устройств — с фирменным треугольным блоком камер.

Снимки, опубликованные инсайдером на Weibo, показали старшие модели. На фото смартфоны в трёх цветах: розовый, молочный и чёрный. Они находятся в прозрачных чехлах. Всего компания представила четыре модели: Pura 80, 80 Pro, 80 Pro+ и 80 Ultra. Презентацию сливы не испортили — про сам смартфон читайте в нашем следующем материале.

Один из руководителей Huawei ранее случайно показал официальное изображение модели Pro+ на презентации умного автомобиля.