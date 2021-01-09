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Фотографии предсерийных iPhone 5 утекли в сеть
Они отличаются от серийных iPhone 5
В Twitter опубликовали фотографии прототипа iPhone 5. Он отличается от серийного устройства Apple.
Снимками поделился пользователь под ником Dongle. Он пишет, что этот прототип похож на тот аппарат, что в итоге производился массово, но у первого есть заметные отличия. Например, у прототипа есть маркировка на передней панели и на рамке. На задней панели вместо сертификационных и модельных номеров изображена надпись-шаблон «XXXX».
Автор сообщил, что прототип работал под управлением ранней бета-версии iOS 6.0. Сейчас аппарат, представленный на снимках, заблокирован и использует производственный загрузчик iBoot.
Напомним, iPhone 5 вышел в сентябре 2012 года. Дизайном он был похож на смартфоны предыдущего поколения iPhone 4.