Фотографии предсерийных iPhone 5 утекли в сеть

Снимками поделился пользователь под ником Dongle. Он пишет, что этот прототип похож на тот аппарат, что в итоге производился массово, но у первого есть заметные отличия. Например, у прототипа есть маркировка на передней панели и на рамке. На задней панели вместо сертификационных и модельных номеров изображена надпись-шаблон «XXXX».