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19:08, 03 августа 2023
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Фотографии складного Xiaomi Mix Fold 3 слили в Сеть до презентации

Что помогло немного узнать про камеры смартфона

Компания Xiaomi пока лишь готовится представить складной смартфон Mix Fold 3 в конце этого месяца, а утечка на Weibo уже позволила узнать, как же выглядит долгожданный аппарат.

Внешний экран устройства выглядит весьма стандартно, но с едва заметным изгибом с правой стороны. Фронтальная камера расположена в центре.

Фотографии складного Xiaomi Mix Fold 3 слили в Сеть до презентации
© 科技怪咖

Но это еще не все. Есть и изображения коробки, на которых можно увидеть, что устройство имеет камеры, изготовленные под брендом Leica, как и в предшественнике - Mix Fold 2. По слухам, устройство оснащено четырьмя камерами, включая широкоугольный, сверхширокоугольный и не один, а два телеобъектива.

Фотографии складного Xiaomi Mix Fold 3 слили в Сеть до презентации
© 科技怪咖

Однако исторически сложилось так, что серия Mix Fold была ограничена Китаем, и, похоже, эта итерация последует ее примеру. Поэтому остается скрестить пальцы в ожидании глобального релиза.

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