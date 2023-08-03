Фотографии складного Xiaomi Mix Fold 3 слили в Сеть до презентации

Фотографии складного Xiaomi Mix Fold 3 слили в Сеть до презентацииЧто помогло немного узнать про камеры смартфона
Компания Xiaomi пока лишь готовится представить складной смартфон Mix Fold 3 в конце этого месяца, а утечка на Weibo уже позволила узнать, как же выглядит долгожданный аппарат.
Внешний экран устройства выглядит весьма стандартно, но с едва заметным изгибом с правой стороны. Фронтальная камера расположена в центре.
Но это еще не все. Есть и изображения коробки, на которых можно увидеть, что устройство имеет камеры, изготовленные под брендом Leica, как и в предшественнике - Mix Fold 2. По слухам, устройство оснащено четырьмя камерами, включая широкоугольный, сверхширокоугольный и не один, а два телеобъектива.
Однако исторически сложилось так, что серия Mix Fold была ограничена Китаем, и, похоже, эта итерация последует ее примеру. Поэтому остается скрестить пальцы в ожидании глобального релиза.