Фотографии складного Xiaomi Mix Fold 3 слили в Сеть до презентации

Но это еще не все. Есть и изображения коробки, на которых можно увидеть, что устройство имеет камеры, изготовленные под брендом Leica, как и в предшественнике - Mix Fold 2. По слухам, устройство оснащено четырьмя камерами, включая широкоугольный, сверхширокоугольный и не один, а два телеобъектива.