Foxconn увеличил плату временным работникам, нанятым для сборки iPhone 16

В рамках подготовки к выпуску следующего поколения смартфонов Apple, компания наняла 50 000 новых рабочих на своём крупнейшем производственном предприятии в Чжэнчжоу, Китай.

Сборка iPhone 16, по данным источников, идет по графику, а для обеспечения своевременного производства Foxconn активно расширяет свои рабочие силы.

В конце июля компания начала публиковать объявления о найме, предлагая повышенную почасовую оплату до 320 рублей. Также увеличены бонусы за привлечение новых работников: с 76 тыс рублей в июле до 95 тыс рублей в августе.

В пик сезона производства, который начинается с августа, Foxconn традиционно привлекает тысячи временных и постоянных сотрудников.