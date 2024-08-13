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Опубликовано 13 августа 2024, 09:09
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Foxconn увеличил плату временным работникам, нанятым для сборки iPhone 16

Зарплаты крайне приятные
Завод Foxconn значительно увеличил плату временным сотрудникам, привлеченным для сборки нового iPhone 16.
Foxconn увеличил плату временным работникам, нанятым для сборки iPhone 16
© AppleInsider

В рамках подготовки к выпуску следующего поколения смартфонов Apple, компания наняла 50 000 новых рабочих на своём крупнейшем производственном предприятии в Чжэнчжоу, Китай.

Сборка iPhone 16, по данным источников, идет по графику, а для обеспечения своевременного производства Foxconn активно расширяет свои рабочие силы.

В конце июля компания начала публиковать объявления о найме, предлагая повышенную почасовую оплату до 320 рублей. Также увеличены бонусы за привлечение новых работников: с 76 тыс рублей в июле до 95 тыс рублей в августе.

В пик сезона производства, который начинается с августа, Foxconn традиционно привлекает тысячи временных и постоянных сотрудников.

Источник:AppleInsider
Автор:Булат Кармак
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