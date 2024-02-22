Framework встряхнула рынок модульных ноутбуков: анонс «голой» модели за $ 499

Этот бюджетный вариант оснащен процессором 11-го поколения Intel i7−1165G7. Однако имейте в виду, что этот «голый» вариант означает, что вам придется самостоятельно приобретать память и накопители, что увеличит конечную стоимость.

Чтобы смягчить удар, Framework также предлагает восстановленную оперативную память DDR4 по сниженной цене. Это может сделать общий пакет более доступным для тех, кто ищет настраиваемый и обновляемый ноутбук по бюджету.

Однако для геймеров эта новость может оказаться не столь радостной. Недавно выпущенный более крупный и мощный ноутбук Laptop 16 от Framework, хотя и получил похвалу за свои амбиции, получил смешанные отзывы из-за глюков, проблем с температурой и высокой цены в 1699 долларов.