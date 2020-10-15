Франция вынудила Apple оставить наушники в коробке с iPhone 12

Необходимость наличия наушников или гарнитуры в коробке со смартфонами закон обосновывает защитой детей младше 14 лет от электромагнитного излучения. Власти Франции не считают доказанной безвредность воздействия излучения от смартфонов на здоровье человека, особенно ребёнка. Поэтому французы должны стараться использовать гарнитуру, а не прислонять устройство вплотную к уху.

Во всех остальных странах iPhone 12 будут поставляться без наушников.