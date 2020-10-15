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Франция вынудила Apple оставить наушники в коробке с iPhone 12
Спасибо закону об излучении
На днях Apple представила новые iPhone 12 и рассказала, что не будет класть с ними в коробку наушники EarPods и зарядное устройство. Компания делает это якобы из заботы о природе. Францию, впрочем, это не слишком интересует: по законам страны каждый смартфон должен поставляться с наушниками.
Необходимость наличия наушников или гарнитуры в коробке со смартфонами закон обосновывает защитой детей младше 14 лет от электромагнитного излучения. Власти Франции не считают доказанной безвредность воздействия излучения от смартфонов на здоровье человека, особенно ребёнка. Поэтому французы должны стараться использовать гарнитуру, а не прислонять устройство вплотную к уху.
Во всех остальных странах iPhone 12 будут поставляться без наушников.