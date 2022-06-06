ФСБ предложила создать базу IMEI-кодов телефонов ради борьбы с преступностью

ФСБ объясняет необходимость наличия такой базы желанием «повысить эффективность проведения оперативно-разыскных мероприятий» и «пресекать противоправные действия с использованием мобильных телефонов». В Минцифры предложение службы поддержали.

Отмечается, что эта идея не нова — её обсуждают в России с 2010-х годов. Что интересно, ранее создание такой базы продвигалось как средство борьбы с незаконным импортом телефонов. Недавно в стране разрешили так называемый параллельный импорт, который подразумевает ввоз в РФ из других стран устройств без согласия на то правообладателя.

Эксперт, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что современные аппараты на iOS и Android можно блокировать через интернет, если их своровали. То есть база IMEI тут будет неактуальна. Причиной её создания сейчас специалист считает желание ФСБ, «чётко ассоциировать телефон и сим-карту с его владельцем: как бы ни старалось правительство, сим-карты до сих пор можно приобрести с рук без паспорта».