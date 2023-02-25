Функций iPhone недостаточно, чтобы предотвратить незаконный доступ к вашим данным

Если кратко, то в iOS 17 компания Apple, по мнению издания, должна еще больше инвестировать в функции защиты от краж iPhone и iPad.

Теперь к делу: как вообще можно получить доступ к смартфону, если устройство защищено паролем, Face ID или Touch ID? Однако преступники нашли способы обойти это: группа воров выбирает жертву, а перед кражей один из воров незаметно записывает видео, на котором жертва набирает пароль для разблокировки телефона. В Бразилии, например, вооруженные воры даже спрашивают у жертвы пароль от iPhone, прежде чем украсть его.

К сожалению, Apple позволяет пользователям делать многие вещи, используя только пароль от iPhone и iPad. Например, вы можете зайти в приложение "Настройки" и сбросить пароль Apple ID, используя только PIN-код вашего устройства. Это помогает ворам быстро изменить пароль учетной записи на украденном телефоне. При этом те же Touch ID или Face ID можно легко пропустить, если известен пароль от iPhone.

Обозреватель издания считает, что Apple должна сделать что-нибудь, дабы усложнить жизнь ворам и дать жертвам больше времени, чтобы найти способ заблокировать украденный телефон и банковские счета. Так, Samsung позволяет пользователям создавать защищенную папку с определенными приложениями, доступ к которым возможен только при определенных обстоятельствах, например, когда телефон подключен к сети Wi-Fi пользователя. Первое, что должна сделать Apple, пишет WSJ, это убрать возможность сброса пароля Apple ID с помощью только пароля iPhone и iPad.