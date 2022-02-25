Функции камер новейших флагманов Samsung S22 появились на старых смартфонах

Samsung начала распространять обновление прошлой ночью и рано утром для некоторых пользователей. Апдейт касается приложения Photo Editor.

Пользователям нужно будет убедиться, что у них установлена последняя версия приложения с плагинами. Проверить наличие плагинов можно, открыв приложение, затем выбрав «About Photo Editor» и нажав «Update».

Помимо устройств серии Galaxy S22 и Galaxy S21 новые функции также доступны на более старых устройствах, таких как серии Galaxy S10 и Note 10, а также на некоторых устройствах среднего класса, таких как A52.