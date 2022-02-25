Функции камер новейших флагманов Samsung S22 появились на старых смартфонах

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Функции камер новейших флагманов Samsung S22 появились на старых смартфонахНа Galaxy S10 и др.
Недавно Samsung представила серию флагманских смартфонов Galaxy S22. В телефонах есть несколько новых функций, одна из которых — инструмент, убирающий тени, отражения и предметы с картинки. Теперь эта функция появляется и на старых устройствах Samsung, включая Galaxy S10.
Samsung начала распространять обновление прошлой ночью и рано утром для некоторых пользователей. Апдейт касается приложения Photo Editor.
Пользователям нужно будет убедиться, что у них установлена последняя версия приложения с плагинами. Проверить наличие плагинов можно, открыв приложение, затем выбрав «About Photo Editor» и нажав «Update».
Помимо устройств серии Galaxy S22 и Galaxy S21 новые функции также доступны на более старых устройствах, таких как серии Galaxy S10 и Note 10, а также на некоторых устройствах среднего класса, таких как A52.
Источник: Wccftech