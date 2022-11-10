Функции вашего смартфона, о которых вы могли не знать

Функции вашего смартфона, о которых вы могли не знатьДостаточно полезные
Генеральный директор INPRO.digital Виталий Арбузов в беседе с агентством “Прайм” рассказал о скрытых функциях девайса, которым каждый из нас пользуется ежедневно. Может и вы о чем-то не знали?
Он рассказал, что, например, можно сделать скриншот всей страницы сайта, восстановить в заметках удаленный текстовый или визуальный фрагмент, а также скрыть рабочий стол телефона или включить удаленное управление.
Многие функции смартфонов призваны оптимизировать время пользователя, в том числе сюда относится и возможность добавлять наиболее популярные контакты на рабочий стол телефона. Сделать это можно практически двумя нажатиями на экран. Количество таких контактов не ограничивается
К тому же можно “ускорить” ваш смартфон. На iPhone, например, это можно сделать через "Настройки" и "Уменьшение движения", отмечает эксперт. Таким образом вы измените анимации открытия, закрытия приложений и панели многозадачности.
На клавиатуре iPhone есть функционал, который позволяет транскрибировать голос в текст, важно четко проговаривать слова и не забывать про знаки пунктуации. На Android такая функция спрятана глубоко в настройки в разделе "Синтез речи
А еще можно включить гостевой режим, он “позволяет создать еще один телефон внутри вашего смартфона. Он скрывает приложения, историю поиска, фотографии, сообщения и т.д. Данный режим снижает утечку персональных данных и повышает уровень информационной безопасности в случае, если вы отдаете свой телефон другому пользователю на время”.