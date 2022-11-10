Функции вашего смартфона, о которых вы могли не знать

А еще можно включить гостевой режим, он “позволяет создать еще один телефон внутри вашего смартфона. Он скрывает приложения, историю поиска, фотографии, сообщения и т.д. Данный режим снижает утечку персональных данных и повышает уровень информационной безопасности в случае, если вы отдаете свой телефон другому пользователю на время”.