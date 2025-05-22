Функция Live Updates из Android 16 не будет эксклюзивом смартфонов Pixel

Опубликовано 22 мая 2025, 20:591 мин.
Функция Live Updates из Android 16 не будет эксклюзивом смартфонов PixelПоявится на смартфонах Samsung, OnePlus и других брендов
Google подтвердила, что одна из главных новинок Android 16 — функция Live Updates — будет доступна не только на смартфонах Pixel. Она появится также на устройствах Samsung, OnePlus, vivo и Xiaomi уже в этом году.
Live Updates показывает важную информацию в режиме реального времени прямо на экране блокировки или рабочем столе. Например, вы сможете видеть, где находится ваш такси или доставка еды, не заходя в приложение.
Samsung встроит эту функцию в свою панель Now Bar в обновлении One UI 8. OnePlus реализует её через систему Live Alerts в OxygenOS 15. vivo и Xiaomi тоже добавят Live Updates в свои фирменные оболочки.
Сейчас функция поддерживает только приложения доставки, такси и навигации. В будущем, возможно, список расширится.
Также Google подчеркнула, что в отличие от аналогичной функции на iPhone, в Android можно будет «сразу действовать» — например, позвонить водителю или оставить чаевые прямо из уведомления.