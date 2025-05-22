Функция Live Updates из Android 16 не будет эксклюзивом смартфонов Pixel

Live Updates показывает важную информацию в режиме реального времени прямо на экране блокировки или рабочем столе. Например, вы сможете видеть, где находится ваш такси или доставка еды, не заходя в приложение.

Samsung встроит эту функцию в свою панель Now Bar в обновлении One UI 8. OnePlus реализует её через систему Live Alerts в OxygenOS 15. vivo и Xiaomi тоже добавят Live Updates в свои фирменные оболочки.

Сейчас функция поддерживает только приложения доставки, такси и навигации. В будущем, возможно, список расширится.

Также Google подчеркнула, что в отличие от аналогичной функции на iPhone, в Android можно будет «сразу действовать» — например, позвонить водителю или оставить чаевые прямо из уведомления.