Функция обнаружения аварий в iPhone 14 принесла множество неудобств экстренным службам

11:26, 30 января 2023
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Функция обнаружения аварий в iPhone 14 принесла множество неудобств экстренным службамВ Японии отчитались об одной десятой ложных вызовов
Одной из новых функций iPhone 14 стала Crash Detection, или обнаружение аварий. Идея тут хорошая, но реализация оказалась не лучшей — службы спасения получают слишком много ложных вызовов.
Фото: Unsplash
Каждый ошибочный вызов мешает работе служб экстренной помощи. Пожарная служба в Японии заявила, что получила 134 ложных вызова в период с 16 декабря по 23 января, «в основном» от системы обнаружения аварий iPhone 14. Смартфоны неправильно срабатывали, когда их владельцы спускались, например, на лыжах со склонов.
Всего за этот месячный период в службу экстренной помощи Японии поступило 919 вызовов, то есть около 100 ложных вызовов от iPhone составили более одной десятой их рабочей нагрузки.