Функция обнаружения аварий в iPhone 14 принесла множество неудобств экстренным службам

Каждый ошибочный вызов мешает работе служб экстренной помощи. Пожарная служба в Японии заявила, что получила 134 ложных вызова в период с 16 декабря по 23 января, «в основном» от системы обнаружения аварий iPhone 14. Смартфоны неправильно срабатывали, когда их владельцы спускались, например, на лыжах со склонов.

Всего за этот месячный период в службу экстренной помощи Японии поступило 919 вызовов, то есть около 100 ложных вызовов от iPhone составили более одной десятой их рабочей нагрузки.