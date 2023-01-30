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11:26, 30 января 2023
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Функция обнаружения аварий в iPhone 14 принесла множество неудобств экстренным службам

В Японии отчитались об одной десятой ложных вызовов

Одной из новых функций iPhone 14 стала Crash Detection, или обнаружение аварий. Идея тут хорошая, но реализация оказалась не лучшей — службы спасения получают слишком много ложных вызовов.

Функция обнаружения аварий в iPhone 14 принесла множество неудобств экстренным службам

Фото: Unsplash

Каждый ошибочный вызов мешает работе служб экстренной помощи. Пожарная служба в Японии заявила, что получила 134 ложных вызова в период с 16 декабря по 23 января, «в основном» от системы обнаружения аварий iPhone 14. Смартфоны неправильно срабатывали, когда их владельцы спускались, например, на лыжах со склонов.

Всего за этот месячный период в службу экстренной помощи Японии поступило 919 вызовов, то есть около 100 ложных вызовов от iPhone составили более одной десятой их рабочей нагрузки.

Источник:9to5mac
Теги:
#iPhone 14
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#Япония
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