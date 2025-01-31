Функцию «Проверка личности» начали получат всё больше телефонов Google Pixel

Опубликовано 31 января 2025, 06:451 мин.
Функцию «Проверка личности» начали получат всё больше телефонов Google PixelТелефоны Google Pixel получили новую функцию
Большему числу пользователей Google Pixel теперь доступна новая функция безопасности «Проверка личности», которая добавляет дополнительный уровень доступа к конфиденциальным настройкам. При ее активации требуется биометрическая аутентификация (отпечаток пальца или сканирование лица) для выполнения определенных действий, особенно когда вы находитесь вне доверенных мест, например дома или на работе.
С «Identity Check» вам потребуется дополнительная проверка для таких действий, как доступ к сохраненным паролям в диспетчере паролей Google, смена экрана блокировки, сброс настроек до заводских значений и отключение таких функций, как «Найти мое устройство».
Она также защищает аккаунт Google, добавляя еще один шаг к таким действиям, как смена пароля или добавление новой опции восстановления.
Чтобы настроить ее, перейдите в Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Разблокировка устройства > Защита от кражи > Проверка личности и следуйте инструкциям на экране.