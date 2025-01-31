Функцию «Проверка личности» начали получат всё больше телефонов Google Pixel

С «Identity Check» вам потребуется дополнительная проверка для таких действий, как доступ к сохраненным паролям в диспетчере паролей Google, смена экрана блокировки, сброс настроек до заводских значений и отключение таких функций, как «Найти мое устройство».

Она также защищает аккаунт Google, добавляя еще один шаг к таким действиям, как смена пароля или добавление новой опции восстановления.

Чтобы настроить ее, перейдите в Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Разблокировка устройства > Защита от кражи > Проверка личности и следуйте инструкциям на экране.