Опубликовано 22 апреля 2026, 09:36
Функцию расширения памяти Huawei Smart Memory получат новые телефоны в июне

Huawei планирует в июне расширить доступ к функции Smart Memory, сообщают СМИ. Она ранее появилась в смартфонах Mate 80 Pro Max Fan Edition.
В первую очередь её получат устройства серии Mate 80, а также складные Mate X7. Обновление будет распространяться вместе с HarmonyOS 6.1.

Функция Smart Memory позволяет использовать часть встроенной памяти смартфона как дополнительную оперативную память. По словам Huawei, благодаря этому эффекту смартфон с 16 ГБ оперативной памяти вполне может работать так, будто у него 20 ГБ.