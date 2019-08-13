Galaxy Fold ещё не вышел, а Samsung уже придумала новый способ складывать смартфоны

Согласно документу, новый аппарат в не сложенном состоянии выглядит как обычный смартфон. Сгибается он вертикально. Видимо для того, чтобы конструкция получилась надёжной, Samsung сделала часть экрана для сгиба более протяжённой.

В сложенном состоянии «задняя» часть смартфона будет видна из-за передней. Первый вариант, изображённый в патентной заявке, показывает конфигурацию, когда над экраном выступает камера. Очевидно, для удобной селфи-съёмки. Во втором варианте, выступает часть с динамиком. Этот режим, скорее всего, оптимален для прослушивания музыки.