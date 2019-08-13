Ferra
Телефоны
Сегодня 17:40

Galaxy Fold ещё не вышел, а Samsung уже придумала новый способ складывать смартфоны

Может, на этот раз всё получится
В сети опубликовали патентную заявку Samsung, в которой описан очередной складной смартфон с гибким экраном. Прошлая попытка компании на данном поприще оказалась неудачной: Galaxy Fold имел серьёзные недостатки в конструкции. Может быть, Samsung учла свои ошибки?

Согласно документу, новый аппарат в не сложенном состоянии выглядит как обычный смартфон. Сгибается он вертикально. Видимо для того, чтобы конструкция получилась надёжной, Samsung сделала часть экрана для сгиба более протяжённой.

В сложенном состоянии «задняя» часть смартфона будет видна из-за передней. Первый вариант, изображённый в патентной заявке, показывает конфигурацию, когда над экраном выступает камера. Очевидно, для удобной селфи-съёмки. Во втором варианте, выступает часть с динамиком. Этот режим, скорее всего, оптимален для прослушивания музыки.

Сообщается, что пользовательский интерфейс будет автоматически адаптироваться под разные режимы складного смартфона.

Самое читаемое