Galaxy Fold появится не раньше Note 10

Слова представителя компании передаёт The Korea Herald. Он заметил, что если бы Samsung хотела выпустить Galaxy Fold в июле, то уже начала бы готовиться к мероприятию. Однако с апреля, когда компания отложила выход складного смартфона, никаких подвижек не происходит.

Таким образом, наиболее ранней датой релиза становится август. Но на август запланирована презентация Galaxy Note 10. Будет странно, если компания вдруг решит одновременно выпустить два ведущих флагмана.

Похоже, складные устройства стали камнем преткновения для производителей смартфонов. Компании явно поспешили с анонсами таких моделей, и об этом свидетельствует недавнее решение Huawei отложить запуск своего гибкого флагмана Mate X.