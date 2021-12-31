Galaxy Note жив: утечка показала внешность следующего флагманского смартфона Samsung

Galaxy S22 Ultra понравится фанатам Note

Samsung официально отменила выпуск любимой многими серии Galaxy Note, но, кажется, эти смартфоны всё равно не канут в Лету. Сегодня в сети опубликовали изображение грядущего Galaxy S22 Ultra — можно убедиться, что философия Galaxy Note воплотилась в нём.