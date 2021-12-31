Galaxy Note жив: утечка показала внешность следующего флагманского смартфона Samsung

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Galaxy Note жив: утечка показала внешность следующего флагманского смартфона SamsungGalaxy S22 Ultra понравится фанатам Note
Samsung официально отменила выпуск любимой многими серии Galaxy Note, но, кажется, эти смартфоны всё равно не канут в Лету. Сегодня в сети опубликовали изображение грядущего Galaxy S22 Ultra — можно убедиться, что философия Galaxy Note воплотилась в нём.
Новый официальный рендер опубликовал известный инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass). Это изображение подтвердило, что новый смартфон будет очень похож на представителей линейки Note. У Galaxy S22 Ultra будет более широкий экран, поддержка стилуса S Pen, более острые углы.
Презентация новой серии смартфонов Samsung Galaxy S22 должна состояться в феврале 2022 года. Помимо модели Ultra в линейке будут ещё две. Они будут отличаться внешне от старшего «брата».
Источник: the Verge