Galaxy S21 поместили под воду и уже 11 дней показывают его в прямом эфире

Смартфоны серии Galaxy S21 защищены от воды по стандарту IP68. Пользователь решил проверить устройство «тест-драйвом». Смартфон под водой заряжается от беспроводной станции и находится во включённом состоянии.

За всё время эксперимента пользователю пришлось два раза доставать Galaxy S21 из-под воды, чтобы сбросить таймер. Дело в том, что он не работает дольше 99 часов 59 минут 59 секунд. Смартфон находится под водой уже почти 250 часов.

Однажды он выдал предупреждение об обнаружении влаги после 117 часов 53 минут под водой. Экран Galaxy S21 не отвечал, а система бесконтрольно запускала приложения. Через 241 час 10 минут пользователь решил проверить динамики — они звучали «ужасно» и тихо.