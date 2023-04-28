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14:30, 28 апреля 2023
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Galaxy S23 Ultra и Xiaomi 13 Ultra стоит насторожиться: флагман Sony Xperia 1 V представят в мае

Подробностей мало

Компания Sony объявила, что представит свой следующий смартфон Xperia 11 мая. Компания выпустила тизер–видео будущей презентации на канале Sony на YouTube.

Скорее всего будет представлен долгожданный Xperia 1 V, дизайн которого будет похож на предыдущие модели линейки Xperia 1. По слухам, телефон будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, и это может быть самый тонкий телефон с этим SoC.

Кроме того, ожидается, что телефон будет оснащен тройной камерой, включая основную камеру 12 МП, перископическую камеру 12 МП и ультраширокоугольную камеру 48 МП.

Sony пока не подтвердила ни один из этих слухов, но до презентации осталось всего несколько недель, так что не придется долго ждать, чтобы узнать больше.

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