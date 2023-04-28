Galaxy S23 Ultra и Xiaomi 13 Ultra стоит насторожиться: флагман Sony Xperia 1 V представят в мае

Кроме того, ожидается, что телефон будет оснащен тройной камерой, включая основную камеру 12 МП, перископическую камеру 12 МП и ультраширокоугольную камеру 48 МП.

Sony пока не подтвердила ни один из этих слухов, но до презентации осталось всего несколько недель, так что не придется долго ждать, чтобы узнать больше.