Galaxy S24 Ultra разнес в пух и прах Pixel 9 Pro XL в свежем тесте автономности

У обоих устройств схожие характеристики: аккумуляторы ёмкостью около 5000 мАч и 6.8-дюймовые дисплеи.

Однако, несмотря на эти сходства, Galaxy S24 Ultra продержался значительно дольше — 11 часов и 43 минуты, тогда как Pixel 9 Pro XL работал лишь 10 часов и 7 минут.

Такой результат Samsung обусловлен более энергоэффективным процессором и оптимизированной операционной системой. Тестирование проводилось с помощью робота, чтобы устранить влияние человеческого фактора и получить точные данные.

Отметим, что данный результат подтверждает высокую энергоэффективность флагмана Samsung, который смог обойти конкурента от Google по длительности работы на одном заряде.