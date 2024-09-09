Galaxy S24 Ultra разнес в пух и прах Pixel 9 Pro XL в свежем тесте автономности

Опубликовано 09 сентября 2024, 07:161 мин.
Galaxy S24 Ultra разнес в пух и прах Pixel 9 Pro XL в свежем тесте автономностиРабота от одного заряда явно не сильная сторона флагманов Google
В свежем тесте автономности, проведённом YouTube-каналом PhoneBuff, флагманский смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra показал выдающиеся результаты по сравнению с конкурентом — Google Pixel 9 Pro XL.
У обоих устройств схожие характеристики: аккумуляторы ёмкостью около 5000 мАч и 6.8-дюймовые дисплеи.
Однако, несмотря на эти сходства, Galaxy S24 Ultra продержался значительно дольше — 11 часов и 43 минуты, тогда как Pixel 9 Pro XL работал лишь 10 часов и 7 минут.
Такой результат Samsung обусловлен более энергоэффективным процессором и оптимизированной операционной системой. Тестирование проводилось с помощью робота, чтобы устранить влияние человеческого фактора и получить точные данные.
Отметим, что данный результат подтверждает высокую энергоэффективность флагмана Samsung, который смог обойти конкурента от Google по длительности работы на одном заряде.