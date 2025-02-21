Galaxy S25 Edge получит керамический корпус. Его хрупкость оценили

В отличие от других моделей Galaxy S25, в которых используется стекло Gorilla Glass Victus 2, керамическая задняя панель S25 Edge может сделать его легче — как сообщается, всего 160 граммов. Хотя керамика обычно прочна, она может быть хрупкой.

Ожидается, что телефон будет оснащен алюминиевой рамкой, процессором Snapdragon 8 Elite и аккумулятором емкостью 3 900 мАч — немного меньше, чем у базовой модели. Недавно он появился на Geekbench, что подтверждает наличие 8-ядерной версии чипа, как и у других моделей S25.

По слухам, толщина Galaxy S25 Edge составляет менее 6 мм, что делает его супертонким флагманом. Его запуск ожидается во втором квартале этого года.