Galaxy S25 Ultra или iPhone 16 Pro Max — какой флагман лучше для игр

Недавний тест показал, что оба флагмана уверенно справляются с топовыми проектами, но у iPhone есть важное преимущество.

В Genshin Impact смартфон Apple легко удерживает 95 FPS, а в пиковые моменты поднимается до 120 FPS. Galaxy S25 Ultra же стабильно работает на 60 FPS, но, вероятно, из-за ограничения в самой игре.

В Wuthering Waves разница минимальна: 59.2 FPS у Galaxy против 59 FPS у iPhone. Однако iPhone потребляет меньше энергии (5.4 Вт против 7.2 Вт у Samsung) и нагревается на 10 градусов меньше.

Samsung приблизилась к уровню iPhone в мобильном гейминге, но пока A18 Pro опережает Snapdragon 8 Elite.

Тем не менее, Galaxy S25 Ultra вполне уверенно можно назвать лучшим Android-смартфоном для игр.