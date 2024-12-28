Galaxy S25 Ultra получит защитное стекло Gorilla Armor нового поколения

Опубликовано 28 декабря 2024, 19:321 мин.
Galaxy S25 Ultra получит защитное стекло Gorilla Armor нового поколенияЖдём краш-тесты в день релиза
По слухам, Galaxy S25 Ultra будет оснащен стеклом Gorilla Armor второго поколения. По словам известного инсайдера Ice Universe, обновленное стекло будет обладать повышенной прочностью и антибликовыми свойствами.
В оригинальной модели Gorilla Armor, выпущенной вместе с Galaxy S24 Ultra, была применена ионообменная обработка для повышения прочности. Несмотря на эффективность защиты от повреждений, некоторые пользователи сообщали о косметических проблемах с покрытием экрана со временем. Следующая итерация призвана решить эти проблемы и обеспечить лучшую видимость благодаря антибликовой технологии.
Ожидается, что дисплей Galaxy S25 Ultra будет более ярким, новое стекло может улучшить эту характеристику.
Настоящая проверка будет проводиться в реальных условиях, и, готовы поспорить, она произойдет в день релиза устройства когда-то в следующем году.