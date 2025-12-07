Опубликовано 07 декабря 2025, 20:151 мин.
Galaxy S26 с фирменным чипом Exynos 2600 выйдет только в Южной Корее — слухиЖдём официальной информации
Вокруг будущей серии Samsung Galaxy S26 продолжают появляться противоречивые слухи о процессорах. Новые сообщения СМИ утверждают, что все три модели — S26, S26+ и S26 Ultra — получат чип Exynos 2600, но только в одном регионе: Южной Корее.
© Ferra.ru
По слухам, компания прислушалась к негативным отзывам пользователей о своих Exynos и популярность процессоров Snapdragon. Кроме того, контракт с Qualcomm якобы требует, чтобы как минимум 75% всех Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra по всему миру оснащались Snapdragon 8 Elite Gen 5. В противном случае Samsung грозят крупные штрафы.
Помимо этого, производство Exynos 2600 пока не полностью стабильно. Несмотря на то, что выпуск чипов по 2-нм технологии GAA развивается быстрее, чем прошлые 3-нм процессы, Samsung может не иметь возможности установить собственный процессор на большее количество устройств.
Но это всё слухи.