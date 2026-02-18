Galaxy S26 Ultra получит новый сенсор фронтальной камеры, но радоваться рано

Опубликовано 18 февраля 2026, 12:041 мин.
Galaxy S26 Ultra получит новый сенсор фронтальной камеры, но радоваться раноБольших улучшений можно не ждать
По данным Ice Universe, Samsung готовит небольшое, но всё же обновление фронтальной камеры в Samsung Galaxy S26 Ultra. Разрешение останется прежним — 12 мегапикселей. Однако вместо фирменного сенсора ISOCELL может быть установлен сенсор Sony, предположительно IMX874.
© Samsung
По характеристикам новый сенсор почти не отличается от предыдущего: тот же размер 1/3,2 дюйма, такие же пиксели 1,12 мкм и диафрагма f/2.2. Да, физически камера почти не изменилась.
Зачем тогда все эти «телодвижения»? У камер Sony обзорщики часто отмечают цветопередачу и широкий динамический диапазон. Как пишут СМИ, использование их сенсора может положительно сказаться на оттенках кожи, работе с ярким светом и т. д.
Официальная презентация серии ожидается 25 февраля.