Galaxy S26 Ultra получит только Snapdragon

В документах американского регулятора появились две модели — SM-S948B и SM-S948U, обе относящиеся к Galaxy S26 Ultra. В них прямо указано, какой процессор используется в устройстве: SM8850. Это внутреннее название нового Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Обозначения моделей также знакомы: версия с буквой «B» предназначена для международного рынка, а «U» — для США и операторов связи. Важно то, что в обоих случаях указан один и тот же чип Snapdragon.

По слухам, Galaxy S26 и S26+ будут оснащаться Snapdragon почти везде, но в Южной Корее могут получить Exynos 2600. В случае с Galaxy S26 Ultra сомнений нет.