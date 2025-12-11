Galaxy S26 Ultra получит только Snapdragon

Опубликовано 11 декабря 2025, 15:001 мин.
Galaxy S26 Ultra получит только SnapdragonРегистрация в FCC развеяла сомнения
Вокруг будущего смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra уже несколько месяцев ходило много слухов. Главный вопрос был один: какой процессор получит флагман — фирменный Exynos или Snapdragon Qualcomm. Теперь ответ стал окончательно ясен благодаря данным из базы FCC.
В документах американского регулятора появились две модели — SM-S948B и SM-S948U, обе относящиеся к Galaxy S26 Ultra. В них прямо указано, какой процессор используется в устройстве: SM8850. Это внутреннее название нового Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Обозначения моделей также знакомы: версия с буквой «B» предназначена для международного рынка, а «U» — для США и операторов связи. Важно то, что в обоих случаях указан один и тот же чип Snapdragon.
По слухам, Galaxy S26 и S26+ будут оснащаться Snapdragon почти везде, но в Южной Корее могут получить Exynos 2600. В случае с Galaxy S26 Ultra сомнений нет.