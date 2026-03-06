Galaxy S26 Ultra разобрали по предзаказам: на флагман пришлось около 75% покупок

Опубликовано 06 марта 2026, 09:001 мин.
Galaxy S26 Ultra разобрали по предзаказам: на флагман пришлось около 75% покупокМ. Видео начала выдавать смартфоны
М. Видео объявила о начале выдачи смартфонов серии Samsung Galaxy S26 покупателям, оформившим предзаказ. Компания также поделилась небольшой статистикой.
© Samsung
По словам коммерческого директора Сергея Уварова, интерес к новинке оказался высоким. Около 75% всех заказов пришлось на флагманскую модель Galaxy S26 Ultra. Спрос на варианты с 256 ГБ и 512 ГБ памяти распределился почти поровну. Среди цветов новый фиолетовый выбрали 35% клиентов. Классический чёрный цвет занял около 40% предзаказов.
В компании также отметили, что новая серия вышла по более доступной стартовой цене — до 22% ниже, чем у предыдущего поколения.
До конца апреля, напомнили в М. Видео, действуют специальные цены:
Galaxy S26
-
12 / 256 ГБ — 89 999 ₽
-
12 / 512 ГБ — 104 999 ₽
Galaxy S26+
-
12 / 256 ГБ — 104 999 ₽
-
12 / 512 ГБ — 119 999 ₽
Galaxy S26 Ultra
-
12 / 256 ГБ — 124 999 ₽
-
12 / 512 ГБ — 144 999 ₽
-
16 / 1 ТБ — 189 999 ₽
Источник:М.Видео
Автор:Максим Многословный