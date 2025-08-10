Galaxy S26 Ultra сохранит тот же тип и, похоже, объём оперативной памяти

Опубликовано 10 августа 2025, 13:301 мин.
Galaxy S26 Ultra сохранит тот же тип и, похоже, объём оперативной памятиЧто и у предшественника
Известный инсайдер Samsung Ice Universe раскрыл детали об оперативной памяти будущего флагмана Galaxy S26 Ultra. По его словам, смартфон получит память LPDDR5X с пропускной способностью 10,7 Гбит/с — такую же, как у Galaxy S25 Ultra.
© Samsung
Пока неизвестно, изменится ли объём памяти. Если этого не произойдёт, то модель сохранит 12 ГБ, как и у Galaxy S20 Ultra, представленного ещё в 2020 году.
В целом, 12 ГБ — это более чем достаточно для повседневных задач, и большинству пользователей этого объёма хватит с запасом. Однако в последние годы многие производители перешли на 16 ГБ в базовых версиях, а отдельные модели предлагают до 24 ГБ. На их фоне Galaxy S26 Ultra может выглядеть скромнее, заключают эксперты.
Из крупных брендов только iPhone до сих пор использует меньше — всего 8 ГБ оперативной памяти.