Galaxy S26 Ultra сохранит тот же тип и, похоже, объём оперативной памяти

Пока неизвестно, изменится ли объём памяти. Если этого не произойдёт, то модель сохранит 12 ГБ, как и у Galaxy S20 Ultra, представленного ещё в 2020 году.

В целом, 12 ГБ — это более чем достаточно для повседневных задач, и большинству пользователей этого объёма хватит с запасом. Однако в последние годы многие производители перешли на 16 ГБ в базовых версиях, а отдельные модели предлагают до 24 ГБ. На их фоне Galaxy S26 Ultra может выглядеть скромнее, заключают эксперты.

Из крупных брендов только iPhone до сих пор использует меньше — всего 8 ГБ оперативной памяти.