Galaxy Z Fold 3 может стать первым смартфоном Samsung с подэкранной камерой

По словам инсайдера, устройство получит технологию подэкранной камеры, над которой Samsung активно работала в течение последних нескольких лет. В отличие от ZTE, которая уже выпустила смартфон с такой камерой, южнокорейская компания совершенствует технологию до такого уровня, чтобы качество фотографий было на высоком уровне.

Ранее другой инсайдер опубликовал первые рендеры Samsung Galaxy Fold 3. Если судить по этим изображениям, новинка будет напоминать Samsung Galaxy S21 Ultra. Также устройство должно получить поддержку стилуса. На рендерах, кстати, фронтальная камера была врезана в экран.