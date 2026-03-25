Galaxy Z Fold 8: что известно о новом складном смартфоне Samsung

Samsung также работает над улучшением прочности устройства. Экран может стать более «устойчивым» благодаря новой конструкции стекла и усиленной основе. Кроме того, Fold 8 станет тоньше и легче.

За производительность будет отвечать процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Объём оперативной памяти может достигать 16 ГБ, а встроенной — 1 ТБ. Также ожидается улучшенная система охлаждения.

Камера может получить основной сенсор на 200 мегапикселей, а также дополнительные модули для широкоугольной и зум-съемки.

Устройство представят летом.