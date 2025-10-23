Garmin представила новые умные-часы D2 с AMOLED и рекордной батареей

D2 Air X15 оснащены 1,4-дюймовым экраном, корпусом из нержавеющей стали или сланцевого цвета и силиконовым ремешком. Батарея держит до 10 дней в режиме умных часов. Модель поддерживает PlaneSync, показывая состояние самолёта, GPS-навигацию, METAR-данные, запись голосовых заметок и уведомления экипажа. Для здоровья доступны ECG, мониторинг сна, стресса, пульса, насыщения кислородом и гидратации. Для спорта — анимированные тренировки, советы по упражнениям и карты для гольфа.

D2 Mach 2 получил сапфировое стекло, титановый безель и детализированные авиакарты с рельефом, зонами полётов и погодой. Батарея держит до 26 дней в “смарт”-режиме и 58 часов с GPS и SpO₂. Дополнительно доступны профили для дайвинга, таймер запрета полётов и пользовательские погодные предупреждения. Модель выпускается в 47 мм с кожаным ремешком и в 51 мм с титановым браслетом.

Цены: