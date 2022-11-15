Где быстрее работает Android: в флагманских Xiaomi или OnePlus?Смартфоны оснащены процессорами Snapdragon 8+ Gen 1 и Snapdragon 8 Gen 1
Эксперт канала Techniqued в выпуске на YouTube сравнил Xiaomi 12 Pro и OnePlus 10T по скорости запуска игр и приложений. Вместе с тем на первом установлен чип Snapdragon 8 Gen 1, на втором - Snapdragon 8+ Gen 1.
Топовые смартфоны OnePlus 10T и Xiaomi 12 Pro авторы YouTube-канала Techniqued сравнили по скорости работы. Устройства оснащены мощными чипами Snapdragon 8+ Gen 1 (OnePlus 10T) и Snapdragon 8 Gen 1 (Xiaomi 12 Pro) с 12 ГБ оперативной памяти.
Игра Asphalt 9 запустилась немного быстрее на OnePlus 10T, а Call of Duty - уже на Xiaomi 12 Pro. Открывал многие программные приложения быстрее именно OnePlus с более современным и мощным процессором: Google Store, файловый менеджер, настройки.
В то же время Chrome и Facebook* быстрее запускались, наоборот, на Xiaomi.
Вывод
В целом у OnePlus 10T по скорости работы действительно есть преимущество перед Xiaomi 12 Pro. Но нельзя сказать, что эта разница - значительная.
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