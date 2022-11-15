Где быстрее работает Android: в флагманских Xiaomi или OnePlus?

В то же время Chrome и Facebook* быстрее запускались, наоборот, на Xiaomi.

Вывод

В целом у OnePlus 10T по скорости работы действительно есть преимущество перед Xiaomi 12 Pro. Но нельзя сказать, что эта разница - значительная.

*принадлежит Meta - организации, которая признана экстремистской. Её деятельность запрещена на территории России.