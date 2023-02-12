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16:05, 12 февраля 2023
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Где купить смартфоны Samsung Galaxy S23 и S23 Ultra по низким ценам в России

Есть варианты на Wildberries

Официального старта продаж новой серии смартфонов Samsung Galaxy S23 в России не было. Тем не менее их можно купить, если вы находитесь в стране. Ещё и по неплохой цене.

Где купить смартфоны Samsung Galaxy S23 и S23 Ultra по низким ценам в России

Фото: Samsung

Флагман линейки Samsung Galaxy S23 Ultra можно купить в магазине Microless, который везёт товары из ОАЭ. Там он оценён примерно в 88 тысяч рублей. Однако надо понимать, что в этом случае придётся заплатить за доставку.

Где купить смартфоны Samsung Galaxy S23 и S23 Ultra по низким ценам в России

Ferra.ru

Если же вы не хотите заказывать из-за рубежа, то есть вариант на Wildberries. Сам товар тут подороже — 94 тысячи рублей, но зато не нужно платить много денег за доставку.

Где купить смартфоны Samsung Galaxy S23 и S23 Ultra по низким ценам в России

Ferra.ru

Там же на Wildberries предлагается и младшая модель линейки. Она стоит 62 тысяч рублей.

Где купить смартфоны Samsung Galaxy S23 и S23 Ultra по низким ценам в России

Ferra.ru

Отметим, что, как обычно, все скидки проверены только на момент публикации заметки. Проверяйте наличие акционного предложения и товара самостоятельно.

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