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Где посмотреть крупнейшую в России презентацию Xiaomi вечером 28 мая
Скорее всего, покажут Xiaomi Mi 10, но не только
28 мая в 19:00 по московскому времени компания Xiaomi в онлайн-режиме проведёт свою ежегодную крупнейшую презентацию (вроде той, что Apple проводит в сентябре).
Ожидается, что компания представит сразу 6 новых продуктов, это будут и смартфоны (компания обещает пополнение нескольких линеек), и "экосистемные" гаджеты. Главной новинкой мероприятия станут флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Посмотреть презентацию на YouTube (см. виджет плеера ниже) смогут все желающие.
Напомним, что Xiaomi Mi 10 стал одним из первых Android-смартфоном на базе быстрейшего процессора Snapdragon 865, получил AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана 90 Гц, а также емкий аккумулятор ёмкостью 4780 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки на 30 Вт.
В феврале 2020 года он был признан экспертами DxOMark смартфоном с лучшей в мире камерой, по состоянию на май 2020 года входит в ТОП-4 лучших камерафонов современности.