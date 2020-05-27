Где посмотреть крупнейшую в России презентацию Xiaomi вечером 28 мая

Ожидается, что компания представит сразу 6 новых продуктов, это будут и смартфоны (компания обещает пополнение нескольких линеек), и "экосистемные" гаджеты. Главной новинкой мероприятия станут флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

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