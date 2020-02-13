Новый флагманский Xiaomi Mi 10 Pro стал лидером в рейтинге камерофонов

Камера Xiaomi Mi 10 Pro оснащена широкоугольным модулем разрешением 20 Мп, основным модулем на 108 Мп, телефото на 12 Мп и на 8 Мп. Последние служат для оптимизации работы в широком диапазоне коэффициентов масштабирования.

В результате тестов новинка набрала 124 балла, что сделало её лидером в рейтинге камер DxOMark. В целом, фото- и видеовозможности смартфона схожи с прошлогодним Xiaomi CC9 Pro Premium Edition, который тоже имеет 108-Мп датчик, но платформа Snapdragon 865 и доработанные настройки значительно улучшили показатели смартфона. Отдельно за фотосъёмку аппарат получил 134 балла, а за видеосъёмку — 104 балла.

Теперь сразу за Xiaomi Mi 10 Pro в рейтинге DxOMark следуют Huawei Mate 30 Pro 5G и Honor V30 Pro.