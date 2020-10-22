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Где посмотреть презентацию флагманского смартфона Huawei Mate 40 Pro на русском языке
В 15:00
Сегодня, 22 октября, в 15:00 по московскому времени начнётся презентация смартфонов новой флагманской линейки Huawei Mate 40. Делимся с вами ссылкой на трансляцию на русском языке.
От старшей модели Mate 40 Pro ожидают поддержку 5G, процессор Kirin 9000, выполненный по 5-нм техпроцессу, как Apple A14, и поддержку быстрой проводной зарядки на 65 Вт.
Новые смартфоны выходят в условиях жёстких санкций США в отношении Huawei. Компании запретили покупать процессоры для флагманов, поэтому неясно, на сколько экземпляров Mate 40 хватит её запасов. Кроме того, смартфоны всё ещё не могут работать с сервисами Google.
Любопытные слухи ходят и вокруг стоимости новинок. Модели Mate 40 Pro пророчат цену в $1650 — дороже iPhone 12 Pro Max.
В общем, презентация будет интересной. Будем следить за ней вместе с вами.