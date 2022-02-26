Где посмотреть презентацию нового флагманского смартфона Honor с Google-сервисами

Напомним, согласно утечкам, смартфон Honor Magic4 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт, процессор MediaTek Dimensity 9000, 6,55-дюймовый дисплей частотой 120 Гц и разрешением 2400 x 1080 пикселей, 50-мегапиксельную основную камеру, 16-мегапиксельный телеобъектив.

Помимо базовой модели ожидаются Magic 4Pro и Magic4 Pro+. У них будет поддержка 100-Вт зарядки, процессор Snapdragon 8 Gen 1 и телеобъектив со 100-кратным цифровым зумом. Есть информация, что Honor Magic4 и Honor Magic4 Pro будут иметь кожаную отделку задней панели.