Где посмотреть прямую трансляцию осеннего флагмана Huawei Mate 30

Вот она. Пока на страничке размещён только рекламный тизер, информация о вакансиях и приглашение к обсуждению события для сообщества Huawei. Там же можно найти сведения о том, как принять участие в розыгрыше призов от компании.

Презентация Mate 30 пройдёт под лозунгами: «Rethink charging», «Rethink speed» и «Rethink connectivity».

Отметим, что характеристики и внешний вид смартфонов нам уже известны, благодаря многочисленным утечкам. Почитать об этом вы можете на нашем сайте. Ну, а официальную презентацию мы обязательно осветим завтра.