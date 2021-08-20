Где посмотреть расширенную презентацию новых складных смартфонов Samsung специально для России

В российской презентации Samsung поучаствуют знаменитости: известный радио- и телеведущий Игорь Лантратов, блогер Wylsacom, модный эксперт Владислав Лисовец и TikTok-блогер Ваша Маруся.

Во время презентации зрители смогут выиграть один из новых смартфонов. Для этого нужно будет посчитать или угадать, сколько раз за время мероприятия прозвучат слова Fold и Flip.

Сегодня вечером эксперты подробно расскажут о новинках, а мы пока напомним их основные характеристики:

Galaxy Z Fold3 5G получил новый экран Eco², который потребляет меньше энергии, подэкранную камеру и поддержку стилуса. Под «капотом» у смартфона находится процессор Snapdragon 888. Galaxy Z Fold3 5G оценён в 159 990 рублей за версию 256 ГБ и в 169 990 рублей за версию 512 ГБ.

Galaxy Z Flip3 5G получил увеличенный в четыре раза внешний экран, тот же процессор Snapdragon 888, двойную основную камеру с ультраширокоуголкой. Рекомендованная цена смартфона составляет 89 990 рублей за версию 128 ГБ и 94 990 рублей за версию 256 ГБ.

Посмотреть презентацию можно на Facebook, YouTube, Instagram и ВКонтакте.