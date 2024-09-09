Где посмотреть сегодняшнюю презентацию iPhone 16, а также новых Apple Watch и AirPods

Мероприятие стартует в 20:00 по московскому времени и пройдет в Steve Jobs Theater, который находится в штаб-квартире Apple в Купертино.

Трансляция будет доступна на официальном YouTube-канале Apple, а также на их сайте и через приложение Apple TV.

Ожидается, что компания представит сразу несколько новых моделей iPhone. Вместе с ними также от Apple ждут обновленные часы и, возможно, новые AirPods. Также, скорее всего, объявят дату выхода iOS 18, которая была анонсирована ранее на WWDC 2024.

Различные модели Mac и iPad стоит ждать позже, на отдельной осенней презентации.