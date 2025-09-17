Xiaomi 17 Pro получит 6,3-дюймовый экран и батарею на 6300 мА·ч, а более крупная версия Pro Max — 6,8-дюймовый дисплей и аккумулятор на 7500 мА·ч. Тем временем в базе Geekbench появились результаты тестов моделей с номерами 25113PN0EC и 25098PN5AC, которые считаются Xiaomi 17 и 17 Pro. Оба смартфона работают на новом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, имеют 16 ГБ оперативной памяти и Android 16.

Xiaomi 17 показал 3156 баллов в одноядерном тесте и 9254 — в многоядерном. У 17 Pro показатели чуть ниже — 3025 и 9178 баллов.