Гендиректор Huawei: компания вернулась на рынок смартфонов

По данным IDC, доля Huawei на китайском рынке смартфонов в этом квартале достигла 13%, что позволило ей сравняться с Xiaomi и занять пятое место, увеличившись за год на 76,1%. Примечательно, что Huawei и Apple были единственными двумя брендами из пятерки лидеров, которые добились положительного роста в годовом исчислении.

Несмотря на проблемы в цепочке поставок, смартфоны Huawei серий P60 и Mate X3 продемонстрировали отличные результаты, обеспечив высокие продажи. Высокий спрос на складной телефон Mate X3 привел к его дефициту как в онлайне, так и в офлайне.

Окрыленная успехом, компания Huawei повысила планку поставок на 2023 год до 40 млн единиц, что отражает ее уверенность в состоянии рынка и потребительском спросе.