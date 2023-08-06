Гендиректор Huawei: компания вернулась на рынок смартфонов

Гендиректор Huawei: компания вернулась на рынок смартфоновПродажи выросли на 76 процентов
На конференции Huawei Developer Conference 2023 генеральный директор Huawei Consumer Business Group Юй Чэндун объявил, что смартфоны Huawei на пути к возвращению в индустрию. Во втором квартале 2023 года доля Huawei на рынке смартфонов выросла на 76,1%. Более того, по доле рынка смартфонов «высшего класса» (High-end) компания за этот же период заняла место в двойке лидеров.
По данным IDC, доля Huawei на китайском рынке смартфонов в этом квартале достигла 13%, что позволило ей сравняться с Xiaomi и занять пятое место, увеличившись за год на 76,1%. Примечательно, что Huawei и Apple были единственными двумя брендами из пятерки лидеров, которые добились положительного роста в годовом исчислении.
Несмотря на проблемы в цепочке поставок, смартфоны Huawei серий P60 и Mate X3 продемонстрировали отличные результаты, обеспечив высокие продажи. Высокий спрос на складной телефон Mate X3 привел к его дефициту как в онлайне, так и в офлайне.
Окрыленная успехом, компания Huawei повысила планку поставок на 2023 год до 40 млн единиц, что отражает ее уверенность в состоянии рынка и потребительском спросе.