Гендиректор Xiaomi намекнул на улучшенную камеру в Xiaomi 14T

Ждете анонса?

В Xiaomi намекнули на обновления в своей грядущей серии 14T, которая в настоящее время находится в разработке и недавно была замечена в базе данных IMEI. Недавний вопрос генерального директора Лэй Цзюня об ожиданиях от новых устройств серии T вызвал предположения о значительном усовершенствовании камеры. Дело в том, что вопрос был задан вместе с демонстрацией фотографий, которые понравились CEО.