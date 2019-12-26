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Вчера 20:08
Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold
Но это может быть и исключительный случай
Первый складной смартфон Samsung с гибким экраном Galaxy Fold был анонсирован в феврале, но поступил в продажу только осенью. Всё из-за проблем с дисплеем, которые компания долго решала. Mate X от Huawei с такими публичными провалами не столкнулся, но продаваться начал тоже позже запланированного. Теперь же в сети появилось видео, на котором демонстрируется повреждённый экран складного устройства от китайцев.
На видео показаны дефекты на экране Huawei Mate X. Видимых физических повреждений у аппарата нет. Журналисты предположили, что сломаться мог шарнир, отвечающий за складной механизм.
Пока никаких подробностей у этой истории нет. Да и Huawei ситуацию ещё никак не прокомментировала. Не исключено, что это единичный брак.
This is great! Huawei Mate X— Max J. (@Samsung_News_) 26 декабря 2019 г.
Source: https://t.co/wIucXNLjRQ pic.twitter.com/vOlMCkHZ4w