Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold

На видео показаны дефекты на экране Huawei Mate X. Видимых физических повреждений у аппарата нет. Журналисты предположили, что сломаться мог шарнир, отвечающий за складной механизм.

Пока никаких подробностей у этой истории нет. Да и Huawei ситуацию ещё никак не прокомментировала. Не исключено, что это единичный брак.