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Вчера 20:08

Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold

Но это может быть и исключительный случай
Первый складной смартфон Samsung с гибким экраном Galaxy Fold был анонсирован в феврале, но поступил в продажу только осенью. Всё из-за проблем с дисплеем, которые компания долго решала. Mate X от Huawei с такими публичными провалами не столкнулся, но продаваться начал тоже позже запланированного. Теперь же в сети появилось видео, на котором демонстрируется повреждённый экран складного устройства от китайцев.

На видео показаны дефекты на экране Huawei Mate X. Видимых физических повреждений у аппарата нет. Журналисты предположили, что сломаться мог шарнир, отвечающий за складной механизм.

Пока никаких подробностей у этой истории нет. Да и Huawei ситуацию ещё никак не прокомментировала. Не исключено, что это единичный брак.