Гибкий экран Galaxy Fold продолжил ломаться даже после доработки

Как рассказал обозреватель портала TechCrunch, экран его нового Galaxy Fold повредился спустя день после покупки. При этом владелец не проводил никаких тест-драйвов. Он просто пользовался смартфоном.

Повреждение вышло неожиданное: посередине экрана возникла круглая радужная клякса. Владелец утверждает, что не ронял устройство и не клал никакие предметы между створками смартфона. Обозреватель предположил, что причиной повреждения стало нажатие на экран. Ведь сама Samsung просит не прилагать к дисплею чрезмерного давления.

Напомним, компания запустила специальную акцию для владельцев Galaxy Fold. При первой поломке замена экрана у него будет стоить всего $150.

Фото: TechCrunch