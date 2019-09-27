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Гибкий экран Galaxy Fold продолжил ломаться даже после доработки

Не зря Samsung просит быть с ним аккуратнее
Как вы помните, первый запуск складного смартфона Galaxy Fold компании Samsung не удался. Обозреватели тогда отчитались о массовых поломках. После этого производитель объявил о необходимости доработки конструкции аппарата и надолго отложил его выход. Теперь смартфон снова начали продавать, но вот незадача — уже появились сообщения о поломке.

Как рассказал обозреватель портала TechCrunch, экран его нового Galaxy Fold повредился спустя день после покупки. При этом владелец не проводил никаких тест-драйвов. Он просто пользовался смартфоном.

Повреждение вышло неожиданное: посередине экрана возникла круглая радужная клякса. Владелец утверждает, что не ронял устройство и не клал никакие предметы между створками смартфона. Обозреватель предположил, что причиной повреждения стало нажатие на экран. Ведь сама Samsung просит не прилагать к дисплею чрезмерного давления.

Напомним, компания запустила специальную акцию для владельцев Galaxy Fold. При первой поломке замена экрана у него будет стоить всего $150.

Фото: TechCrunch

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