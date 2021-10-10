Гибкий экран смартфона Samsung Galaxy Z Flip 3 сломался без видимых причин

Автор портала 9to5google Бен Шун (Ben Schoon) утверждает, что стекло на дисплее Galaxy Z Flip 3 внезапно треснуло, хотя мужчина не использовал смартфон в течение нескольких дней. То есть устройство просто лежало. Он утверждает, что видимых причин для повреждения экрана не было.

Обозреватель говорит, что первоначально было затронуто только стекло сверху, но вскоре после этого вышла из строя и OLED-панель снизу.

Пока неясно, единичный ли это случай, связанный с браком конкретного смартфона, или проблема может оказаться распространённой. Впрочем, других жалоб пока не было.